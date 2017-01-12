Двама мъже измръзнаха жестоко в Хасковско, единият почина

Двама мъже измръзнаха жестоко вчера в Хасково и село Книжовник, потвърдиха за Haskovo.info от болницата.

На улица “Видин” в областния град в затрупана от снега барака е намерен в много тежко състояние мъж, който е изваден от там с пожарна, защото линейката не е могла да стигне до него.

Човекът е откаран в безсъзнание в МБАЛ-Хасково, където малко по-късно е починал в ОАРИЛ.

От село Книжовник също в безсъзнание в Спешно отделение е докаран друг мъж. Сега медиците се борят за живота му в ОАРИЛ.