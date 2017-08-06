Военните търсят финансов контрольор, места за учители и 20 болногледачи
Свободно място за финансов контрольор обявиха от хасковското военно формирование 52 740.
Крайната дата за подаването на документите е 18 август. Основната заплата е 574 лв., 32% допълнително възнаграждение за работа в Министерството на отбраната, допълнително по 1% за всяка година стаж по специалността и 120 лв. порцион.
Още 4 свободни места за учители са обявени в Хасково от 1 септември. В областния град се търсят и 20 болногледачи.
Един коментар по “Военните търсят финансов контрольор, места за учители и 20 болногледачи”
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ПЕНСИОНИРАЙТЕ НАСКА ОТ ОУО И ЕТО ВИ ОЩЕ ЕДНО МЯСТО ЗА МЛАД УЧИТЕЛ. СТИГА Е КОМАНДВАЛА ВСИЧКИ В ОБЩЕЖИТИЕТО И ИЗМИСЛЯЛА ЩУРОТИИ, ОТ КОИТО НА ХОРАТА ИМ ПИСНА. СТИГА Е ВЗЕМАЛА МНОГО ПАРИ, БЕЗ ДА РАБОТИ НЕЩО СЪЩЕСТВЕНО. В ГЛАВАТА Й САМО ИНТРИГИ, ЗА ДА СТОИ НА НАЧАЛНИЧЕСКОТО МЯСТО, ДОКАТО МОЖЕ ДА ХОДИ. ГОЛЯМ РЕЗИЛ Е ТАЯ НЕНАСИТНА ПЕНСИОНЕРКА. СЪСИПА ЖИВОТА НА МНОГО ХОРА, ЗА ДА ВЛАСТВА, ДА СЕ ХВАЛИ КОЛКО Е РАБОТНА И НЕЗАМЕНИМА И ДА СЕ СНИМА, ЗА ДА ОСТАНЕ ЗА ПОКОЛЕНИЯТА СПОМЕНА ЗА ВЕЛИКИТЕ Й ПОДВИЗИ. ПЕНСИЯТА Й ЩЕ Е МИНИСТЕРСКА, АМА МЕРАЦИТЕ Й СА ПОВЕЧЕ ОТ МИНИСТЕРСКИ. ОТ ОСТАРЯЛ КУКУМИЦИН КАКВО МОЖЕШ ДА ОЧАКВАШ. ПЕНСИЯ, ПЕНСИЯ, ПЕНСИЯ!!!