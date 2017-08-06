Военните търсят финансов контрольор, места за учители и 20 болногледачи

Свободно място за финансов контрольор обявиха от хасковското военно формирование 52 740.

Крайната дата за подаването на документите е 18 август. Основната заплата е 574 лв., 32% допълнително възнаграждение за работа в Министерството на отбраната, допълнително по 1% за всяка година стаж по специалността и 120 лв. порцион.

Още 4 свободни места за учители са обявени в Хасково от 1 септември. В областния град се търсят и 20 болногледачи.