Млади барабанисти откриха рокфеста под знака на благотворителността

Барабанистите от Музикалната школа при Младежкия център с преподавател Татяна Колева откриха тридневния рок фестивал на спортна площадка “Спартак” в Хасково.

На сцената се представиха: 12-годишната Мария Терзиева с “Като за първи път”, Йоан Божиков (10 г.) и 12-годишният Божидар Александров – Poker face, 11-годишните Яна Матанова и Мария Колева – Балада в 6/8, 7-годишният Васил Грънчаров и отново Божидар Александров на 12 г. – “Пълна промяна”, 11-годишният Филип Христов – Classic Prog Rock, Бойко Христов (16 г.) – Trash Metal, 16-годишният Васил Запрянов и Йоан Трендафилов (15 г.) – Heavy metal, Тео Делчев на 16 г. – It`s my life, отново Божидар Александров – Comfortably numb и Петя Чоева – New Divide.

След тях на сцената идва реда на Росен Тенев, Slim Jim, BGB и 8 m/s.

Както Haskovo.info писа, фестивалът преминава под знака на благотворителността. На няколко възлови места доброволци са разположили кутии, в които се събират средства за 3-годишната Иванина Иванова, Дани Иванов на 11 г., Кристиян Милчев на 4 г. и 17-годишната Николета Корондилева.

В петък фестивалната програма предвижда участието на бандите Powertrena, Revival, Zuum, Обратен ефект, а в събота – Ellysium, Hangar 42, Different Highway, John Steel и Дъги Уайт.

На площадка “Спартак” има скара-бира, разположени са и маси.