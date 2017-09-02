Иво Димов с плакет и значка от Емил Костадинов

Във футболен празник се превърна срещата между ветераните на Димитровград и част от звездния отбор, представил България на Световното в САЩ през 1994 г.

Срещата, посветена на 70-годишнината на Димитровград и играна на стадион “Миньор”, завърши 2:2.

В началото Емил Костадинов в качеството му на член на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз отличи с плакет и златна значка за развитието на димитровградския и българския футбол кмета Иво Димов, президента на ФК “Димитровград 1947” Ангел Колев и ветерана Веселин Георгиев.

Златни значки за цялостен принос за развитието на димитровградския футбол получиха също Мавро Мавров, Тончо Проданов, Димитър Славов, Веселин Георгиев, Георги Кацарски, Дечо Павлов, Динко Господинов, Дончо Донев, Елин Топузаков, Георги Кутянов.

С едноминутно мълчание бе почетена паметта на Трифон Иванов.

Звездният отбор бе в състав: Александър Александров – Кривия, Божидар Искренов – Гибона, Бончо Генчев, Георги Георгиев, Георги Иванов – Гонзо, Георги Пеев, Гошо Гинчев, Емил Костадинов, Емил Кременлиев, Златко Янков, Ивайло Йорданов, Илиян Илиев, Илиян Киряков, Марин Бакалов, Петър Михтарски, Пламен Николов, Радостин Кишишев, Станимир Стоилов, Станислав Ангелов, Цанко Цветанов.

Ветераните на димитровградския футбол: Дечо Павлов, Златко Златанов, Георги Кацарски, Динко Господинов, Стайко Стайков, Дончо Донев, Александър Сугарев, Трендафил Данев, Дянко Делев, Елин Топузаков, Митко Трендафилов, Христо Георгиев, Недялко Недев, Кристиян Лазаров, Петьо Костадинов, Ангел Ангелов, Мариян Метларов, Тончо Михайлов, Мишо Михайлов, Трайчо Трайчев, Валентин Петров.