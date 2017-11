Хасковски пианист е удостоен с награда от “Стейнуей” в САЩ

Световноизвестната марка пиана “Стейнуей” избра, родения в Хасково, пианист и пиано педагог в САЩ, Христо Бирбочуков, за престижната наградата Топ Пиано Педагог за 2017.

Наградата се връчва на избрани пиано педагози в САЩ за доказан принос в областта на музикалната педагогика, артистична и изпълнителска дейност.

Христо Бирбочуков в момента живее и работи като пианист и професор по пиано в Ню Орлеанс, Луизиана, в регионалната, но националнопризна консерватория за млади дарования Нюорлеански център за изкуства (New Orleans Center for Creative Arts). Скоро Бирбочуков започва да преподава и на докторанти по пиано в местен университет.

Бирбочуков развива едновременно концертираща и преподавателска кариера в САЩ от 2002 година. Той заминава за САЩ, за да продължи образованието си там, като получава пълна стипендия, и завършва Магистратура в щата Луизиана и Докторантура по пиано в Щатския Университет на Флорида. В България той е завършил Музикалната консерватория в София и Музикалното училище в Стара Загора. Пътят му като музикант започва обаче в родния му град Хасково като ученик по пиано в читалище “Заря”.

“Спомням си много ясно началното си музикално образование по пиано и солфеж от тези години, което наистина ми е дало добра начална скорост за успех”, разказа за Haskovo.info Бирбочуков от САЩ. “През тези години традициите и системата на музикално образование в България бяха много добре установени. Много се надявам, че тези традиции в България не са и няма да се загубят за следващите поколения, защото те са добре признати в световен мащаб. Винаги, когато се представя, че съм от България, хората в моята сфера се отнасят с огромно уважение, защото познават лично поне няколко успели български класически музиканти”, казва Бирбочуков.

По-рано тази година Бирбочуков получава и редица други награди, сред които Награда за цялостен принос като пианист и педагог “Алберт Нелсон Маркиз” от “Кой Кой е в Америка“, а също така е номиниран и става четвъртфиналист за Наградата за Музикален Педагог за 2017 година от световноизвестната музикална гилдия “Грами”.

“Не всеки, който е добър инструменталист, е и добър преподавател, но за да си добър преподавател на даровити студенти на високо ниво, трябва да си и добър практикуващ музикант”, смята Бирбочуков. “В областта на класическата музика традиционно тези две призвания и кариери вървят ръка за ръка. Всеки ден в работата ми със студенти трябва, не само да обясня как да интерпретират шедюврите на големите класически композитори, но и да изсвиря съответните произведения в цялата им красота, така че студентите да бъдат напълно вдъхновени и мотивирани да постигнат артистичния си потенциал”, споделя пианистът и пиано педагог.

Освен активната си работа като пианист и преподавател в престижната консерватория в Ню Орлеанс, Бирбочуков често углавява със соло рецитали известни музикални фестивали в Американския Юг. Местните музикални критици сипят суперлативи за хасковлията – един от организаторите на реномирания фестивал “Бах около часовника”, нарича хасковлията на френски “Le Poete et la Foudre du Piano!”, което се превежда като “Поетът и мълнията на пианото”, музикалният критик на региона го нарича “Glorious Pianist” (“Славен Пианист”), а Артистичният директор на фестивала “Интермецо” във Флорида използва думи като “Sensitive” и “Complete artist” (“Чувстителен и Завършен артист”).

“Ню Орлеанс е една от световните столици на музиката, родното място на Джаза и предлага много възможности за развитие”, разказва Бирбочуков. “Градът наистина предразполага към творчески търсения и освен стриктно с класика, от няколко години работя с известни джаз музиканти тук – като саксофонистът Кари Ли, джаз-пианистът Майкъл Пелера (на първата снимка) и световноизвестните музиканти от фамилията Марсалис – като взаимно търсим път за симбиоза на Класиката и Джаза… Бях подготвен за тези нови творчески търсения, защото и темата на докторската ми дисертация от 2008 година беше в областта на пиано импровизацията в класически стил”.

Преди да се премести в Ню Орлеанс, и докато още живее и работи във Флорида, Бирбочуков активно концертира като дуо с виолончелист от България – Боян Бонев, и двамата българи изнасят многобройни концерти в университети и на музикални фестивали. Бирбочуков е имал честта да изнесе и соло рецитал в Ню Йорк през 2012 година, като концертът на хасковлията е бил един от главните на “Фестивалът на Българската култура в Ню Йорк”.

Напоследък Бирбочуков е канен често като жури на конкурси за пиано. Той е и в Борда на директорите на Сдружението за Музикални Изкуства на Ню Орлеанс (Musical Arts Society of New Orleans), което организира един от най-известните международни конкурси за пиано в САЩ (New Orleans International Piano Competition). Често е канен като гост на партита от хайлайфа на Ню Орлеанс. Любопитни факти в неговата биография са пиано изпълненията му пред двама предишни губернатори на Флорида – Джеб Буш и Чарли Крис – и участието му като актьор-музикант в Холивудския хит “Внедрени в Час”.