Софийският университет почита именит хасковлия

Лингвистични четения “Език и езикознание” организира днес Факултетът по славянски филологии към Софийския университет “Св. Климент Охридски” по случай 90 години от рождението на проф. Моско Москов (1927-2001).

Доклади за делото на именития езиковед, чийто втори дом е бил Университетът, ще изнесат негови колеги и ученици.

Проф. Москов е роден в Хасково на 24 ноември 1927 г. Университетската му дейност обхваща повече от 40 години. Освен у нас, е чел лекции в университети в Упсала, Стокхолм, Осло, Берген. Той е автор на повече от 350 труда, от които 15 книги, монографии, университетски учебници.

Научните му изследвания са в различниезиковедски области: общо езикознание, индоевропеистика, българистика и славистика, балканистика, тюркология. Участва като автор, съавтор или рецензент в изработването на учебници и помагала по роден език за ученици, работи за по-висока езикова култура на българското общество.